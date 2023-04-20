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Более 40% новосибирцев признались, что подвергались психологическому насилию на работе

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В основном горожане жалуются на задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к прямым обязанностям.

41% новосибирцев сталкивались с абьюзом на работе, следует из результатов опроса, который провел сервис SuperJob. При этом в качестве проявлений абьюза назывались ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс.

33% опрошенных считают психологическим насилием задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к прямым обязанностям. Для 27% абьюз со стороны начальства проявлялся в злоупотреблении властью. Еще 17% испытывали унижение, 15% — эмоциональное давление.

Чаще всего об абьюзивной атмосфере в коллективе говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (49%). У 47% респондентов опыта абьюза не было.

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