В этом году на 5,5 тысяч больше ребят отдохнут в летних лагерях Новосибирской области

В Новосибирской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании для детей – ее старт намечен на 1 июня. Всего к работе в летний период планируется к открытию 1009 загородных, палаточных и дневных лагерей, в которых с пользой для здоровья и развития проведут время на 5,5 тысяч детей, чем в прошлом году. Всего этим летом отдохнут более 120 тысяч юных жителей региона.

Ход подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2023 году загородных и пришкольных лагерей, вопросы обеспечения безопасности, медицинского обеспечения, питания, образовательных программ, подготовки кадров и другие обсуждались на заседании межведомственной комиссии (МВК) региона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшей под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.



Замгубернатор акцентировал особое внимание на важности обеспечения безопасного, продуктивного и интересного отдыха и оздоровления детей в летний период. Как отметил Сергей Нелюбов, губернатором поставлена задача по наращиванию и увеличению количества организаций для обеспечения отдыха и оздоровления юных жителей региона. В этой связи в том числе отдельным пунктом проекта решения по итогам заседания МВК стали рекомендации муниципалитетам о недопущении снижения охвата детей пришкольными лагерями дневного пребывания (ЛДП). В ходе заседания было отмечено, что отдохнувших в таких лагерях детей станет больше на 2 тысяч уже летом-2023.



В приоритетном порядке работа по организации отдыха ведется с детьми участников спецоперации – в учреждениях области предстоящим летом отдохнут более 3,2 тысячи таких ребят. Повышенное внимание будет уделено вопросам безопасности – от питания и противоклещевой обработки территорий отдыха детей до противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Немаловажное внимание при подготовке летнего сезона для детей должно уделяться и подготовке кадров, а также образовательных программ, которые обеспечат летнюю занятость ребят.



Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, завершается подготовка к сезонам летнего отдыха детей, первый летний заезд детей в лагерь запланирован на 25 мая. В текущем году в регионе будет открыта новая организация отдыха и оздоровления детей в Маслянинском районе. Всего в летний период будет работать 62 загородных лагеря, в том числе 55 стационарных и 7 палаточных, а также 947 ЛДП, охват составит 121 тысячу детей. На 3,5 тысячи больше ребят отдохнут в загородных лагерях и на 2 тысячи – в ЛДП. Особый подход – к отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – их отдохнет на 4 тысячи больше. «Малыми» формами занятости предстоящим летом планируем охватить не менее 300 тысяч ребят.



Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин отметил, что особе внимание уделяется подготовке кадров – в летней оздоровительной кампании будет задействовано свыше 10,6 тысячи вожатых, педагогов, медиков, психологов, поваров и других специалистов.