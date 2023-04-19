22 апреля в Новосибирске состоится общегородской субботник

Масштабная весенняя уборка будет организована во дворах, у памятников, в парках и скверах.
22 апреля объявлено общегородским субботником. Работы по весенней уборке Новосибирска будут организованы у памятных мест, в скверах и парках, во дворах, на территориях предприятий и учреждений. В районах определены участки, которым уделят повышенное внимание.
Новосибирцы, которые хотят принять участие в уборке придомовых территорий, для получения хозяйственного инвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающие приглашаются на районные площадки.
Калининский район – начало в 10 часов
- Павловский сквер (ул. 25 лет Октября);
- сквер «Звездный» (м/р Пашино);
- Пашинский сквер (ул. Новоуральская);
- Гвардейский сквер (ул. Лейтенанта Амосова).
Октябрьский район – начало в 10 часов
- Инюшенский бор (со стороны ул. Выборной);
- зеленая зона на ул. Лазурной (у озера);
- Сквер Героев Донбасса (ул. Никитина);
- территория возле памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии (ул. Василия Старощука);
- сквер им. А. С. Грибоедова (ул. Коммунстроевская).
Первомайский район – начало в 11 часов.
- у Арт-цеха «Красный» (ул. Красный Факел, 43).
Центральный округ – начало в 9 часов
- Первомайский сквер;
- откосы по Красному проспекту от путепровода у станции метро «Гагаринская» до ул. Кропоткина (место встречи – Красный проспект, 81 и 92).
Ленинский район – начало в 9 часов
- территория мемориального комплекса «Монумент Славы» (ул. Станиславского).
Кировский район – начало в 9 часов
- сквер у администрации Кировского района и бульвар на ул. Петухова (место встречи – у памятника «Матерям и женам защитников Отечества»).
Дзержинский район – начало в 9 часов
- проспект Дзержинского от ул. Гоголя до ул. Трикотажной (место встречи – проспект Дзержинского, 16).
Советский район – начало в 10 часов
- сквер у памятника воину-освободителю «Алеша» (м/р ОбьГЭС);
- памятное место «Воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (ул. Русская);
- сквер у памятника А. И. Демакову (ул. Демакова);
- паспорт ул. Иванова (м/р «Щ»);
- сквер Победы (ул. Ильича);
- обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки (м/р Нижняя Ельцовка).
В мэрии Новосибирска создана рабочая группа по организации и координации городских служб в ходе субботника. Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с администрациями районов будет обеспечиваться сбор и вывоз мусора. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города организует и проконтролирует работы по уборке придомовых территорий.
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