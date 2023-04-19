22 апреля в Новосибирске состоится общегородской субботник

22 апреля объявлено общегородским субботником. Работы по весенней уборке Новосибирска будут организованы у памятных мест, в скверах и парках, во дворах, на территориях предприятий и учреждений. В районах определены участки, которым уделят повышенное внимание.

Новосибирцы, которые хотят принять участие в уборке придомовых территорий, для получения хозяйственного инвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающие приглашаются на районные площадки.

Калининский район – начало в 10 часов

- Павловский сквер (ул. 25 лет Октября);

- сквер «Звездный» (м/р Пашино);

- Пашинский сквер (ул. Новоуральская);

- Гвардейский сквер (ул. Лейтенанта Амосова).

Октябрьский район – начало в 10 часов

- Инюшенский бор (со стороны ул. Выборной);

- зеленая зона на ул. Лазурной (у озера);

- Сквер Героев Донбасса (ул. Никитина);

- территория возле памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии (ул. Василия Старощука);

- сквер им. А. С. Грибоедова (ул. Коммунстроевская).

Первомайский район – начало в 11 часов.

- у Арт-цеха «Красный» (ул. Красный Факел, 43).

Центральный округ – начало в 9 часов

- Первомайский сквер;

- откосы по Красному проспекту от путепровода у станции метро «Гагаринская» до ул. Кропоткина (место встречи – Красный проспект, 81 и 92).

Ленинский район – начало в 9 часов

- территория мемориального комплекса «Монумент Славы» (ул. Станиславского).

Кировский район – начало в 9 часов

- сквер у администрации Кировского района и бульвар на ул. Петухова (место встречи – у памятника «Матерям и женам защитников Отечества»).

Дзержинский район – начало в 9 часов

- проспект Дзержинского от ул. Гоголя до ул. Трикотажной (место встречи – проспект Дзержинского, 16).

Советский район – начало в 10 часов

- сквер у памятника воину-освободителю «Алеша» (м/р ОбьГЭС);

- памятное место «Воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (ул. Русская);

- сквер у памятника А. И. Демакову (ул. Демакова);

- паспорт ул. Иванова (м/р «Щ»);

- сквер Победы (ул. Ильича);

- обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки (м/р Нижняя Ельцовка).

В мэрии Новосибирска создана рабочая группа по организации и координации городских служб в ходе субботника. Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с администрациями районов будет обеспечиваться сбор и вывоз мусора. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города организует и проконтролирует работы по уборке придомовых территорий.