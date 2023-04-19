В Новосибирской области реализуют пилотный проект по профилактике социального сиротства малышей

Вопросы реализации новых проектов в сфере детства, профилактики подростковой преступности и другие рассмотрели на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что новые федеральные проекты являются высоко социально значимыми, решающими серьезные задачи, данные проекты направлены на совершенствование управленческих механизмов в интересах детей.



Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, федеральными органами власти наш регион определен пилотной площадкой для реализации двух проектов в этом году. Первый проект – уполномоченного по правам ребенка при Президента РФ Марии Львовой-Беловой, – направлен на профилактику социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет. Стратегической целью проекта является повышение устойчивости российских семей с детьми этого возраста в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе ситуации, создающей риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа. В результате реализации проекта на 25% должна снизиться доля детей указанного возраста, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, а также на 15% снизится вероятность становления такого ребенка социальным сиротой.



Реализация проекта предусматривает исполнение четырех подпроектов – Служба «Дети в семье», «Перепрофилирование домов ребенка», «Действуем вместе» и «Ранняя помощь», предусматривающих содействие возвращению детей в кровные семьи, организацию системы помощи семьям, повышение способности семей противостоять трудным жизненным обстоятельствам и другие направления работы.



Второй проект – апробация автоматизированной информационной системы (АИС) в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения, – предусматривает создание единого списка органов и учреждений системы профилактики, осуществляющих деятельность в Новосибирской области, подключение органов системы профилактики к АИС и обучение специалистов.