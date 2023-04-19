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Надругательство над российским паспортом будет караться тюремным сроком?

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Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР.

pxhere.com

Законопроект об уголовной ответственности за надругательство над российским паспортом разработали депутаты ЛДПР. В соответствии с законопроектом, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы.

«Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года», — пишет РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

В качестве наказания могут также отправить правонарушителя на принудительные работы на тот же срок, либо арестовать на срок от трех до шести месяцев, либо лишить свободы на срок до одного года.

На данный момент, согласно статье 19.16 КоАП РФ, «Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа», влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей.

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