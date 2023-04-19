Ветераны, пенсионеры и студенты смогут ездить по четвертому мосту через Обь бесплатно

Льготные категории граждан в Новосибирске смогут свободно ездить по платным дорогам, в том числе по четвертому мосту. Об этом министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил у себя в телеграм-канале.

Глава ведомства отметил, что ранее решение о бесплатном проезде приняли в правительстве РФ. «Теперь мы совместно с правительством Новосибирской области и Заксобранием приводим в соответствие региональный закон. Проект закона утвердили на заседании правительства», — рассказал министр.

К льготным категориям граждан относятся пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, студенты и многодетные семьи. Полный список устанавливается российским и региональными правительством.