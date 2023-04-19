«Бессмертный полк» будет проходить для новосибирцев в онлайн-формате

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в очном формате решено отменить, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Госдумы РФ Елену Цунаеву.

Как отметила сопредседатель штаба, все желающие смогут почтить память своих родственников-ветеранов онлайн — например, разместив их фотографии в социальных сетях и на сайте движения. Кроме того, госпожа Цунаева предложила размещать фото своих предков-героев на одежде и автомобилях.

В беседе с «Лентой.ру» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила отмену тем, что бывают такие ситуации, когда большое скопление людей опасно: «Я не могу не поддержать это решение. Потому что я уверена, что организаторы предприняли все необходимые и достаточные усилия для того, чтобы выяснить, насколько безопасно проведение «Бессмертного полка» в офлайн-режиме. И если было принято такое решение, то оно оправдано».