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Каким будет маршрут «Бессмертного полка» в Новосибирске?

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В одном из ключевых мероприятий Дня Победы, по прогнозам, примут участие около 250 тысяч человек.

В Новосибирске 9 мая пройдет традиционное шествие колонны «Бессмертного полка». По оценкам организаторов, в мероприятии может принять участие порядка 250 тысяч человек, сообщает НДН.инфо.

Колонна стартует в 10:45 от дома №3 на улице Октябрьской магистрали. После участники шествия пройдут по Красному проспекту и завершат свой маршрут на перекрестке улиц Красный проспект и Гоголя — возле Дома офицеров.

Организаторы «Бессмертного полка» отмечают, что сбор участников начнется в 10:00. Предварительная регистрация для участия в мероприятии не требуется.

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