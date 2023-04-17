Каким будет маршрут «Бессмертного полка» в Новосибирске?

В Новосибирске 9 мая пройдет традиционное шествие колонны «Бессмертного полка». По оценкам организаторов, в мероприятии может принять участие порядка 250 тысяч человек, сообщает НДН.инфо.

Колонна стартует в 10:45 от дома №3 на улице Октябрьской магистрали. После участники шествия пройдут по Красному проспекту и завершат свой маршрут на перекрестке улиц Красный проспект и Гоголя — возле Дома офицеров.

Организаторы «Бессмертного полка» отмечают, что сбор участников начнется в 10:00. Предварительная регистрация для участия в мероприятии не требуется.