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Не заснуть бы… Какие профессии новосибирцы считают наиболее скучными?

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Возглавили «скучный топ» охранники.

pixabay.com

Сервис SuperJob провел опрос среди новосибирцев и выяснил, какие профессии они считают самыми скучными. По мнению 17% горожан, скучнее всего на работе бывает охранникам. Далее в рейтинге — бухгалтеры (12%) и продавцы (8%).

Представителям названных профессий дали возможность прокомментировать полученные результаты. Большинство бухгалтеров (61%) поспорили с такой оценкой, заявив, что не скучают никогда — уж очень заняты отчетами и проверками. А вот среди охранников и продавцов нашлись согласные: 12% и 11% представителей каждой профессии подтвердили, что испытывают скуку ежедневно.

Кроме того, унылой свою работу назвали 12% операторов колл-центров, 13% сисадминов и каждый пятый офис-менеджеру. А наиболее активно рабочие будни проходят у учителей, воспитателей и врачей — они реже всего жалуются на скуку.

«Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (57 и 43% соответственно), — также сообщили в SuperJob. — Чем старше новосибирцы, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 22% среди молодежи до 24 лет и 59% среди горожан в возрасте 45+».

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