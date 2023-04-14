В Новосибирской области зафиксировано в 2,5 раза больше вакансий, чем безработных

Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов в ходе пресс-конференции 13 апреля подчеркнул, что ситуация на региональном рынке труда продолжает оставаться стабильной: официально зарегистрированы в качестве безработных порядка 13 тысяч человек, что существенно меньше аналогичного периода прошлого года. «Это один из самых низких показателей безработицы за последние два десятилетия, зафиксированный в Новосибирской области», – отметил заместитель министра.



Основная тенденция на рынке труда в текущем году – растущая потребность предприятий промышленности и сельского хозяйства в квалифицированных кадрах, а также специалистах с узкой специализацией. В большей степени востребованы врачи, инженеры, медицинские сестры, учителя, бухгалтеры, фельдшеры, а также представители рабочих профессий. В регионе продолжается реализация мероприятий по субсидированию найма, где расширены категории участников этой программы: наряду с молодыми людьми в возрасте до 30 лет теперь могут принять участие безработные граждане и работники, находящиеся под риском высвобождения.



Становится все более популярным обучение по актуальным на рынке труда профессиям в рамках национального проекта «Демография». В первом квартале текущего года поступило около 2500 заявок от граждан на участие в обучении, из которых более 500 человек уже приступили к обучению.



Подробную информацию об имеющихся вакансиях можно получить на портале «Работа России», а также, обратившись непосредственно в центры занятости населения по месту жительства. Работает телефон горячей линии 8-800-2500-201.