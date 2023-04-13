Новосибирские работодатели стали активнее трудоустраивать людей с ментальными расстройствами

В проекте принимает участие 11 региональных работодателей, которые принимают на работу инвалидов, получая субсидию от государства. Пилотный проект реализуется с 2020 года и его ежегодный бюджет составляет порядка 2 миллиона рублей.

Как рассказала начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, пилотный проект входит в подпрограмму «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной региональной программы «Содействие занятости населения».



Ключевая задача пилота – мотивировать работодателей принимать на квотируемые рабочие места людей с инвалидностью. В течение четырех месяцев предприятию субсидируются расходы на выплату заработной платы каждому трудоустроенному инвалиду и его наставнику, а также дополнительно оплачиваются услуги по непосредственной организации рабочего места. К проекту уже присоединились 11 организаций Новосибирской области. В 2023 году девять инвалидов с ментальными особенностями принимают участие в пилоте.