Новосибирские работодатели стали активнее трудоустраивать людей с ментальными расстройствами

В Новосибирской области реализуется пилотный проект, задача которого — стимулировать прием на работу людей с инвалидностью.
В проекте принимает участие 11 региональных работодателей, которые принимают на работу инвалидов, получая субсидию от государства. Пилотный проект реализуется с 2020 года и его ежегодный бюджет составляет порядка 2 миллиона рублей.
Как рассказала начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, пилотный проект входит в подпрограмму «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной региональной программы «Содействие занятости населения».
Ключевая задача пилота – мотивировать работодателей принимать на квотируемые рабочие места людей с инвалидностью. В течение четырех месяцев предприятию субсидируются расходы на выплату заработной платы каждому трудоустроенному инвалиду и его наставнику, а также дополнительно оплачиваются услуги по непосредственной организации рабочего места. К проекту уже присоединились 11 организаций Новосибирской области. В 2023 году девять инвалидов с ментальными особенностями принимают участие в пилоте.
Чтобы стать участником проекта, человеку с инвалидностью необходимо обратиться в центр занятости населения или к партнеру министерства по пилоту – НМООИ «Ассоциация «Интеграция». С учетом медицинских показаний и интересов инвалида подбирают предприятие, где организуют тренировочное рабочее место, закрепляют наставника, который владеет навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и этикой общения с людьми с ОВЗ. Каждому участнику проекта выдается индивидуальная инструкция с описанием его основных трудовых функций.
Как отметила директор студии-ателье авторской одежды и аксессуаров «Be The One» Юлия Мымрина, компания приняла решение об участии в проекте и приеме на работу двух сотрудников с ОВЗ, которые бы могли заниматься раскроем и шитьем эксклюзивной одежды на заказ. Так, с марта текущего года 19-летняя Софья Ненашенко и 20-летняя Кристина Водопьянова, имеющие ментальную инвалидность, работают здесь швеями. У девушек есть наставник, который в течение рабочего дня помогает им разбираться в непростом портновском деле, но уже в ближайшее время Софья и Кристина будут работать самостоятельно и выполнять заказы клиентов. Прописан четкий алгоритм действий, который исключает возможность появления нестандартных ситуаций, что особенно важно при организации рабочего процесса людей с ментальной инвалидностью. Ателье планирует продолжить свое участие в проекте и организовать дополнительные рабочие места для других претендентов на трудоустройство.
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