В День космонавтики 30 юных новосибирцев получили паспорта в региональном правительстве

«Ежегодно школьники, достигшие 14-летнего возраста, активно участвующие в деятельности детских и молодежных общественных объединений, военно-патриотических клубов, молодежных СМИ, имеющие достижения в сфере творчества и образования, добровольцы, принимающие активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодежной политики, в почетной обстановке получают основной документ гражданина Российской Федерации. Поздравляю вас, ребята, вы – одни из самых достойных представителей нашего общества! Быть гражданином России – это большое счастье, высокая честь и ответственность», – отметил Юрий Савостьянов.

Фото: министерство образования Новосибирской области