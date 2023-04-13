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В День космонавтики 30 юных новосибирцев получили паспорта в региональном правительстве

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Ребят поздравил замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

В правительстве Новосибирской области 12 апреля вручили паспорта 30 юным жителям региона. В торжественной церемонии вручения паспортов Российской Федерации участникам Российского движения детей и молодежи «Движение первых», достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», приуроченной ко Дню космонавтики, принял участие заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

«Ежегодно школьники, достигшие 14-летнего возраста, активно участвующие в деятельности детских и молодежных общественных объединений, военно-патриотических клубов, молодежных СМИ, имеющие достижения в сфере творчества и образования, добровольцы, принимающие активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодежной политики, в почетной обстановке получают основной документ гражданина Российской Федерации. Поздравляю вас, ребята, вы – одни из самых достойных представителей нашего общества! Быть гражданином России – это большое счастье, высокая честь и ответственность», – отметил Юрий Савостьянов.

Фото: министерство образования Новосибирской области

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