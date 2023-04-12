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Пугающий клоун, переборщик ягод и комплектовщик колпачков — оригинальные предложения на новосибирском рынке вакансий

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Список необычных «профессий» составила команда сервиса HeadHunter.

pxhere.com

Специалисты компании интернет-рекрутмента HeadHunter составили для издания «АиФ-Новосибирск» список нетривиальных вакансий.

К примеру, новосибирская IT-компания ищет сотрудника на должность «Прошаренный оператор чата техподдержки». В обязанности входит оперативно отвечать на вопросы в чатах, поддерживать связь с клиентами, следить за актуальностью базы данных, работать с «Google таблицами», искать необходимую информацию в интернете и оборудование на Авито или Aliexpress. Работодатель предлагает зарплату от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

За оплату труда в 39-55 тысяч рублей на производство в посёлок Озёрный требуется комплектовщик наборов колпачков. Специалист должен фасовать колпачки и ручки для ПЭТ-бутылок, при этом проявлять внимательность и ответственность. В качестве бонусов кандидату на вакансию полагается бесплатная парковка и бесплатный обед за счёт компании.

В хоррор-квест «Все любят клоунов» требуется человек, который наденет костюм страшного клоуна и будет пугать взрослых и детей за 10-25 тысяч рублей. Приветствуются актёрские навыки, опыт работы в квестах и пребывание в театральных студиях, а также возможность выходить на вечерние игры.

В компанию по производству мороженого и замороженных десертов ищут переборщика ягод, который будет удалять некачественные продукты. Зарплата — в пределах 30-42 тысячи рублей, также предоставляется бесплатный корпоративный транспорт.

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