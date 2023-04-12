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50% новосибирцев высказались за ограничения для «водителей» самокатов

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Причем, как отмечают авторы исследования, за регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины — 56% против 42% среди опрошенных мужчин.

pixabay.com

Половина новосибирцев выступает за введения ряда ограничений для вождения самокатов. Это показали результаты опроса сервиса SuperJob.

Жители Новосибирска высказываются в пользу утверждения предельной скорости для самокатчиков, а также за запрет движения по тротуарам и введение ограничения по возрасту — «водитель» должен быть совершеннолетним. Это, по мнению опрошенных горожан, поможет сократить количество происшествий с участием самокатов и обезопасить пешеходов.

48% респондентов голосуют за то, что ограничения для вождения самокатов и электросамокатов должны быть закреплены на законодательном уровне. Против этого выступают лишь 14%.

«За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (56% против 42% среди мужчин), — сообщают аналитики. — Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых россиян».

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