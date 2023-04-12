Больше четырех тысяч новосибирцев за неделю вакцинировались от кори

С 3 апреля в регионе началась подчищающая иммунизация против кори, темпы вакцинации активные. При этом за неделю количество очагов инфекции снизилось с 11 до 6.

Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального Управления Роспотребнадзора рассказали 11 апреля на пресс-конференции об итогах завершающегося сезона гриппа и ОРВИ, текущей ситуации с заболеваемостью корью и об иммунопрофилактике.



Главный инфекционист региона Лариса Позднякова отметила, что количество вновь выявленных случаев кори в регионе снижается. «С конца ноября у нас начали фиксироваться первые случаи. Причиной повышенной заболеваемости в этом сезоне, конечно, является ослабление вакцинации. Несмотря на профилактическую работу, которую мы ведем, у нас случаев отказа от прививок вообще и в частности от кори много. Это привело к снижению иммунной прослойки населения», – подчеркнула Лариса Позднякова.



Как напомнила главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева, в начале апреля в Россия началась подчищающая иммунизация против кори. В нашем регионе планируется вакцинировать 22 тысячи человек. По данным на 11 апреля, уже привились против кори 4 264 человека, в том числе 591 ребенок. «В результате, я надеюсь, иммунная прослойка восстановится. И мы не будем видеть эпидемической ситуации по кори на нашей территории», – подчеркнула она.



По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в целом прошедший эпидемиологический сезон не отличается от предыдущих лет, суммарно заболеваемость ОРВИ и гриппом на 20% ниже предыдущего сезона – порядка 320 тысяч случаев. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лады Самойловой, это связано с активным выявлением заболевания, внедрением экспресс-тестирования в медицинские организации, увеличением объемов проводимых лабораторных исследований, сказался и уровень вакцинации против гриппа – осенью было привито более половины жителей области.



Коронавирусная инфекция встроилась в общую циркуляцию респираторных инфекций. Новосибирская область остается эндемичным регионом по клещевому энцефалиту. Единственный надежный способ защиты от тяжелого течения этого заболевания – вакцинация. Привиться от клещевого энцефалита по ускоренной схеме можно в течение всего года.