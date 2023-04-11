В региональном правительстве обсудили развитие системы «Карта жителя Новосибирской области»

Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области».

Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона. «Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой стороны, старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, и смогли создать особенную, уникальную концепцию.



Во-первых, мы не стали повторять напрямую чужой опыт – архитектуру, подход, совместно с партерами, разработали заново. Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически.



Вторая особенность – эта открытая платформа, она не привязана ни к какому конкретному банку, платежной системе, если мы говорим про транспортное приложение. Это было главное условие, которое мы отрабатывали в ходе формирования техзадания, и это получилось», – отметил глава региона.