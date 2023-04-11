В региональном правительстве обсудили развитие системы «Карта жителя Новосибирской области»

Глава региональной минцифры Сергей Цукарь подчеркнул, что «Карта жителя Новосибирской области» — это целая операционная платформа.
Губернатор Андрей Травников провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области».
Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона. «Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой стороны, старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, и смогли создать особенную, уникальную концепцию.
Во-первых, мы не стали повторять напрямую чужой опыт – архитектуру, подход, совместно с партерами, разработали заново. Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически.
Вторая особенность – эта открытая платформа, она не привязана ни к какому конкретному банку, платежной системе, если мы говорим про транспортное приложение. Это было главное условие, которое мы отрабатывали в ходе формирования техзадания, и это получилось», – отметил глава региона.
О развитии системы и создании социальных сервисов на её основе участникам совещания доложил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
В регионе проходит внедрение «Карты жителя Новосибирской области». Она представляет собой цифровую платформу, которая содержит сведения обо всех льготах, положенных каждому жителю региона. Карта объединяет возможности множества государственных и коммерческих сервисов в соответствии с цифровым профилем гражданина, его индивидуальным набором льгот, в том числе, предусмотренным системами лояльности.
«Само слово карта – это идентификатор гражданина для получения в очном режиме тех или иных товаров, работ или услуг. Сам проект «Карта жителя Новосибирской области» это нечто большее – целая операционная платформа, благодаря интеграции с рядом государственных информационных систем», – сообщил Сергей Цукарь.
В 2023 году в электронном виде предполагается реализовать сервис по предоставлению транспортных услуг населению. Параллельно планируется запуск получения рецептов на молочную кухню, на льготные лекарственные препараты, проактивное уведомление о доступных сервисах при рождении ребенка, информирование охотников о сроках начала, окончания охоты, дате выдачи разрешений, других электронных услугах.
Также на базе платформы «Карта жителя Новосибирской области» сможет работать региональный аналог «Пушкинской карты» – «Карта Лаврентьева». Проект «Карта Лаврентьева» позволит аспирантам, обучающимся в научных и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области посещать культурные мероприятия – театры, кино, музеи.
Фото: nso.ru
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