«У русских женщин космос есть в ДНК!»: на московских улицах разместили баннеры с новосибирской космонавткой Анной Кикиной

Баннеры, на которых размещены фото космонавта из Новосибирска Анной Кикиной, установили в Москве. Об оформлении столичных улиц ко Дню космонавтики сообщили в Роскосмосе.

«Теперь в пробке или на прогулке можно проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов», — прокомментировали в Роскосмосе.

Напомним, что Анна Кикина — единственная женщина в отряде российских космонавтов. Она прибыла в космос 5 октября прошлого года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5. Анна провела на Международной космической станции 157 суток и месяц назад, 12 марта, благополучно вернулась на Землю.