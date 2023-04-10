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«Инот», «с ъ измальства» и «барсюк»: с какими словами у писавших Тотальный диктант возникли сложности

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«Изюбрин» вместо «изюбря», «ряпчек» вместо «рябчика» и другие «оригинальности».

Самыми трудными словами для писавших Тотальный диктант в этом году стали «кардинально» и «сызмальства». Об этом рассказала руководитель проверочного пункта в НГТУ НЭТИ Галина Мандрикова, передают «РИА Новости».

«Кардинально» часто ошибочно пишут как «координально», отметила она. «Сызмальства» участники акции и вовсе написали девятью разными способами. «Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал «с измальства», «с ызмальства». Был даже вариант «с ъ измальства», — поделилась руководитель новосибирской городской экспертной комиссии Тотального диктанта Марина Шпильман.

Кроме того, ошибки часто допускали в слове «извне». «Кто-то даже написал его как «из-в-не», — сказала госпожа Шпильман.

Трудности вызвало написание наименований животных и птиц. Слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк», отметила Галина Мандрикова. Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря).

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