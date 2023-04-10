Оформление электронных медицинских свидетельств о рождении стало доступно новосибирцам

Реализация программ цифровой трансформации муниципалитетов, достижение показателей цифровой зрелости, повышение качества наиболее актуальных электронных услуг, внедрение новых сервисов – эти и другие вопросы цифровой трансформации обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в правительстве Новосибирской области.

Заседание Совета прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона.

В своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в ключевых отраслях.

Отдельно глава ведомства остановился на вопросах развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан в электронном виде. В первом квартале жители региона оформили онлайн более 10,5 тысяч заявлений на предоставление пособия на ребенка, почти 3600 заявлений на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, более 1600 заявлений на предоставление многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на покупку одежды для школьников.

Достигли и превысили плановый показатель в 40% по предоставлению электронных массовых социально значимых услуг населению Искитим, Краснозерский, Северный, Усть-Таркский, Тогучинский районы. Главам отстающих муниципалитетов рекомендовано разработать план популяризации возможности получения услуг в электронном виде.

Среди новых услуг, доступных жителям Новосибирской области – получение электронного медицинского свидетельства о рождении. Оно оформляется на портале Госуслуг в разделе «Семья», «Регистрация рождения». К сервису подключены все родильные дома региона. Юрий Петухов дал поручение региональному министерству здравоохранения усилить деятельность по выдаче молодым мамам электронных справок о рождении, активно вовлекать в работу главных врачей роддомов, представителей ЗАГС.

Также в ходе заседания были заслушаны доклады о переходе и использовании единого коммуникационного сервиса для государственных служащих, а также об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Юрий Петухов обратил особое внимание на важность работы с информационным пространством, качество и своевременность формирования и размещения контента, ведение официальных пабликов в социальных сетях органов власти и муниципалитетов, наполнение информационного поля.