В Новосибирской области тестируют систему «Умный дом» для пожилых

Включить свет и закрыть шторы с помощью голосового управления могут пожилые люди в стационарных учреждениях региона – в Новосибирской области апробируют интеллектуальную систему «Умный дом» на четырех площадках государственных учреждений социального обслуживания. В стационарах внедряют новейшие технологии, которые значительно облегчают жизнь людям старшего поколения и инвалидам с ограниченными физическими возможностями.

Использование системы с «умным» помощником позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно совершать необходимые ежедневные действия без привлечения персонала. Новая технология позволяет голосом управлять шторами, светом и телевизором. Также благодаря помощнику проживающие ищут в интернете ответы на различные вопросы, слушают музыку и радио, узнают прогноз погоды и последние новости.



«Создать необходимые условия для того, чтобы пожилые люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями – такую задачу мы ставили перед собой, запуская пилот в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Данная система помогает пожилым людям и маломобильным гражданам с проблемами опорно-двигательного аппарата выполнить необходимые им ежедневные действия самостоятельно, что положительно отражается на психоэмоциональном состоянии проживающих. Кроме того, это разгружает рабочий график персонала стационара», – рассказал о реализуемом проекте в рамках пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.



«Новосибирский дом ветеранов», учредителем которого является министерство труда и социального развития региона - одно из учреждений, где уже на протяжении трех месяцев действует система «Умный дом». В двух жилых комнатах установили необходимые элементы и вспомогательные устройства. Технологии уже стали востребованными среди пожилых людей.