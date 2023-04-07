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У новосибирских строителей почти на 20% увеличилась зарплата

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Вместо средней зарплаты прошлого года в 38,3 тыс. рублей сейчас рабочие на стройках получают по 46 тысяч.

pixabay.com

Средняя зарплата рабочих на стройках в Новосибирской области выросла до 46 тысяч рублей в месяц. В прошлом году ежемесячная оплата труда составляла 38,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. Уровень индексации зарплаты составил 19,8%.

Данные о заработке оценили специалисты мониторинга из «Регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов» совместно с Ассоциацией строительных организаций Новосибирской области, чтобы не исказить информацию по рынке. Они рассчитали новое значение зарплаты и направили в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Значение утвердили в Министерстве строительства.

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