Больше добрый дел: в Новосибирской области число волонтеров выросло почти в два раза

В Новосибирской области с 2018 года почти на 120 тысяч увеличилось число волонтеров в самых разных сферах стало почти вдвое больше. Как прокомментировала заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Королькова, увеличение количества волонтеров произошло благодаря реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленный на развитие добровольчества.



Новосибирская область на протяжении пяти лет становится регионом-победителем всероссийского конкурса поддержки лучших региональных практик волонтерства «Регион добрых дел», по итогам которого представляется федеральная субсидия на развитие системы поддержки добровольцев, а также на поддержку волонтерских проектов некоммерческих организаций, направленных на граждан разных возрастных категорий – от школьников и студентов до работающих и пенсионеров. За 2018 – 2022 годы в регион было привлечено 37,5 млн руб. средств федеральной субсидии.



Кроме того, в регионе действует Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области», в котором действует коворкинг-зона, где волонтерские объединения, добровольческие и некоммерческие организации имеют возможность на безвозмездной основе провести любое мероприятие – встречи, конференции, тренинги, мастер-классы. Деятельность ресурсного центра направлена на оказание информационных, консультационных, методических услуг в сфере добровольчества организациям, сообществам и отдельным гражданам.



С 2020 года для усиления инфраструктуры добровольчества в муниципальных образованиях, а также по отдельным направлениям сферы, в регионе создаются опорные центры добровольчества. Новые опорные центры будут выявлять проблемы и потребности в сфере развития социального добровольчества; принимать заявки жителей на адресную помощь; повышать качество социальных услуг, предоставляемых волонтерскими организациями. В 2020-2022 годах открыто 6 таких центров в Новосибирске, Багане, Куйбышеве, Купино, р.п. Кольцово и Коченево.



В Новосибирской области ежегодно по 13 номинациям лучшим волонтерам, волонтерским объединениям и бизнес организациям, развивающим корпоративное добровольчество, вручается региональная премия «Я-волонтер».