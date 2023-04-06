Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали новосибирцам о правилах поведения на льду

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» напомнили местным жителям основные правила поведения у воды и льда, пишут «Вести-Новосибирск». Особенно памятка касается детей, чье любопытство может привести к трагическим последствиям.

Не гуляйте сами и не позволяйте детям гулять по льду. Не срезайте путь через замерзший водоем, так как несколько сэкономленных минут не стоят потерянной жизни. Во-вторых, не оставляете несовершеннолетних без присмотра. Особенно возле замерзшего водоема. Детское любопытство может оказаться сильнее запретов.

Регулярно проговаривайте с ребенком правила поведения, рассказывайте об опасности, которую несет лед. И обязательно объясните детям, что самостоятельная помощь провалившемуся другу или тонущей собаке может привести к еще большей трагедии. Если малыш стал свидетелем такого ЧП, то необходимо позвать на помощь взрослых и позвонить в службу спасения 112.

Не проходите мимо детей, гуляющих по замерзшему водоему. Попросите их пойти выбрать другое развлечение.

Если все же оказались на льду, который начал под вами трещать, медленно опускайтесь на корточки, потом ложитесь на живот и отползайте в ту сторону, откуда пришли, даже если с той стороны берег дальше. Там, где вы уже прошли, лед достаточно крепкий.

«Начиная с малых лет, убеждайте своих детей в том, что даже если все – и взрослые, и дети – бегают, ходят, катаются по льду (а в городе это часто происходит прямо рядом с надписью «Выходить на лед запрещено»), это не значит, что они в безопасности. И что ваше «нельзя» означает: нельзя никогда», – подчеркнули в отряде «ЛизаАлерт».