Госдума рассмотрит закон о запрете на вейпы для несовершеннолетних

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что уже 11 апреля может быть принят закон о запрете вейпов для несовершеннолетних, пишет НДН.инфо. Частичный запрет на никотиносодержащие вейпы уже действует в России, однако новый закон распространит запрет на все аналогичные устройства.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — сказал господин Володин.

Помимо этого, он планирует инициировать изменения в налоговое законодательство РФ, чтобы акцизы на вейпы многократно увеличились. Таким образом, в Госдуме хотят увеличить цены на эту продукцию, чтобы купить ее подросткам было труднее.