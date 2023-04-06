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Госдума рассмотрит закон о запрете на вейпы для несовершеннолетних

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Соответствующий закон в Государственной думе могут принять уже 11 апреля.

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что уже 11 апреля может быть принят закон о запрете вейпов для несовершеннолетних, пишет НДН.инфо. Частичный запрет на никотиносодержащие вейпы уже действует в России, однако новый закон распространит запрет на все аналогичные устройства.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — сказал господин Володин.

Помимо этого, он планирует инициировать изменения в налоговое законодательство РФ, чтобы акцизы на вейпы многократно увеличились. Таким образом, в Госдуме хотят увеличить цены на эту продукцию, чтобы купить ее подросткам было труднее.

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