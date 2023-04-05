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Женщина-космонавт из Новосибирска рассказала о реабилитации после продолжительного полета на МКС

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Анна Кикина пробыла на Международной космической станции 157 суток.

Новосибирская космонавтка Анна Кикина рассказала о послеполетной реабилитации в Звездном городке. Видео беседы главы Роскосмоса Юрия Борисова и Анны Кикиной опубликовали в Телеграм-канале «Роскосмоса».

«Восстановление идет очень стремительно, прогресс движется хорошо, поэтому я очень довольна. В принципе я себя бодро чувствую и легко»,— сообщила о своем нынешнем состоянии Анна.

Анна Кикина вернулась в Россию 22 марта 2023 года. Единственная девушка из отряда космонавтов Роскосмоса провела на Международной космической станции 157 суток, и 12 марта 2023 благополучно вернулась на Землю.

Фото: vk.com/roscosmos

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