Эксперты «Зарплаты.ру» провели опрос среди жителей Новосибирска и выяснили, какие фразы от своих коллег и руководителей они считают наиболее раздражающими.

По результатам исследования, большинство респондентов (77 %) замечают пассивную агрессию на работе. При этом сигналом нездоровых отношений опрошенные новосибирцы считают конструкции: «На будущее…» – 51 %, «Если по-твоему это нормально, то…» – 38 %, «Что такого ты делаешь, чтобы уставать?» – 42 %, «Я вас услышал…» – 35 %, «Головой надо думать…» – 20 %.

Те участники опроса, которые считают атмосферу на работе напряженной и раздражающей, отмечают, что больше всего их нервируют: неадекватное поведение руководства – 48 %, неопределенность будущего компании и страх остаться без работы – 38 %, труд в шумной обстановке — 31 %, затягивание сроков выполнения задач и частая прокрастинация коллег – 25 %, множество планерок и совещаний – 24 %, обилие лишних обсуждений в почте и чатах – 23 %.

Из-за обстановки на работе чаще уставать стали 56 % опрошенных новосибирцев, эмоциональное выгорание наступило у 49 %, признаки депрессии появились у 16 %, мучает бессонница и повышенная тревожность 15 % ответивших.