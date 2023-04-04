Новосибирские эковолонтеры продуктивно отметили Международный день птиц

Более ста пятидесяти открытых уроков с участием экоактивистов, тринадцать экскурсий на школьные и дошкольные «экотропы», двадцать тематических выставок, а также участие более пятисот детей во Всероссийской акции по изготовлению кормушек «Хранители птиц» – празднование Международного дня птиц 2023 в Новосибирской области.

В этот день, в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило подведены итоги конкурса «Дворец для скворца». В конкурсе участвовало 100 работ, лучшие работы отметили призами, все участники получили дипломы. Кроме того, желающие совместно с волонтерами в день празднования дня птиц смогли изготовить самостоятельно двадцать скворечников, поиграть в стендовые и настольные игры, поучаствовать в викторине и творческих матер-классах, посетить орнитологическую экскурсию, на которой познакомились с разнообразием птиц. На экскурсии гости научились определять птиц по песне и по внешнему виду, а также узнали про их особенности и места обитания.