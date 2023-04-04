Новосибирские эковолонтеры продуктивно отметили Международный день птиц

Акция «Хранители птиц», конкурс «Дворец для скворца», уборка территории Новосибирского зоопарка — рассказываем, как экоактивисты помогли пернатым.
Более ста пятидесяти открытых уроков с участием экоактивистов, тринадцать экскурсий на школьные и дошкольные «экотропы», двадцать тематических выставок, а также участие более пятисот детей во Всероссийской акции по изготовлению кормушек «Хранители птиц» – празднование Международного дня птиц 2023 в Новосибирской области.
В этот день, в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило подведены итоги конкурса «Дворец для скворца». В конкурсе участвовало 100 работ, лучшие работы отметили призами, все участники получили дипломы. Кроме того, желающие совместно с волонтерами в день празднования дня птиц смогли изготовить самостоятельно двадцать скворечников, поиграть в стендовые и настольные игры, поучаствовать в викторине и творческих матер-классах, посетить орнитологическую экскурсию, на которой познакомились с разнообразием птиц. На экскурсии гости научились определять птиц по песне и по внешнему виду, а также узнали про их особенности и места обитания.
Посильную помощь птицам оказали студенты региональной ассоциации «Зеленые Вузы» НГАСУ (Сибстрин), СГУГиТ. В день птиц, вооружившись лопатами и ломами, ребята очистили вольеры и территорию Новосибирского зоопарк от снега.
Знаковым день стал для особо охраняемых природных территорий – в течение недели специалисты в региональных заказниках традиционно проводят эколого-просветительские мероприятия, делятся данными о наблюдениях за пернатыми. Корпоративные волонтеры Западно-Сибирской РЖД в рамках акции «Шефство над заказником» смастерили и повесили 65 кормушек и 51 скворечник, а в подшефный Мануйловский заказник передали охотоведам 6 скворечников и 4 кормушки.
В зеленых зонах города Татарска в день птиц появилось более 10 скворечников. Их смастерили участники школьных лесничеств, дошкольники вместе с родителями и педагогами. Скворечники сделали из экологичных материалов. Чтобы не повредить деревья, специалисты подготовили безопасные крепления. Повезло пернатым Татарского района и с кормушками. В рамках тесного взаимодействия между региональным минприроды и Новосибирским зоопарком, сотрудники зоопарка передали школьным лесничествам около 100 штук кормушек.
Фото: минприроды НСО
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