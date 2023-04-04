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23% новосибирцев испытывают опасения по поводу активного развития искусственного интеллекта

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В основном людей пугает, что ИИ отнимет у них рабочее место.

pxhere.com

23% новосибирцев признались, что их пугает интенсивное развитие искусственного интеллекта. Чаще всего люди боятся, что в недалеком будущем могут лишиться своего рабочего места из-за вездесущего ИИ.

Кроме того, новосибирцев страшит опасность бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем. На третьем страхов в связи с развитием ИИ — боязнь деградации человечества. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Отметим, что не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 46% горожан. Большинство из них уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Вместе с тем, такие респонденты полагают, что ИИ упрощает жизнь и работу и в целом прогресс остановить невозможно.

Рост компетенций искусственного разума пугает мужчин меньше, чем женщин (27 и 18% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (25% среди горожан старше 45 лет и 17% среди тех, кто моложе 35 лет).

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