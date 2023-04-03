Благодаря акции «Сад памяти» в Новосибирской области высадят более 110 тысяч деревьев

Новосибирская область традиционно присоединяется к Международной акции «Сад памяти», проведение которой запланировано в период май-июнь 2023 года. В плане реализации акции на территории региона сформировано около 200 мероприятий, предполагающих высадку более 110 тысяч деревьев.

«В прошлом году в Новосибирской области состоялось 316 мероприятий. Акция объединила 12 тысяч жителей, которые общими усилиями высадили более 130 тысяч саженцев, – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. – Мы приглашаем к участию в патриотической акции людей всех возрастов. Каждый может внести свою лепту в сохранение лесов родного края, почтив память погибших героев».



Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса» и Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Фонда президентских грантов,