Благодаря акции «Сад памяти» в Новосибирской области высадят более 110 тысяч деревьев

В контексте этой акции деревья становятся символическими зелеными памятниками в честь героев Великой Отечественной войны.
Новосибирская область традиционно присоединяется к Международной акции «Сад памяти», проведение которой запланировано в период май-июнь 2023 года. В плане реализации акции на территории региона сформировано около 200 мероприятий, предполагающих высадку более 110 тысяч деревьев.
«В прошлом году в Новосибирской области состоялось 316 мероприятий. Акция объединила 12 тысяч жителей, которые общими усилиями высадили более 130 тысяч саженцев, – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. – Мы приглашаем к участию в патриотической акции людей всех возрастов. Каждый может внести свою лепту в сохранение лесов родного края, почтив память погибших героев».
Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса» и Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Фонда президентских грантов,
Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Принять участие в высадке деревьев в рамках акции можно во всех районах Новосибирской области. Для этого достаточно зайти на официальный сайт, выбрать регион и ближайшую точку высадки деревьев (точки пополняются еженедельно), чтобы узнать дату, время посадки и контакты для связи. На сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать кому посвящаете высаживаемое дерево.
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции – появление зеленых памятников в честь героев – решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда, и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше пяти млн человек из более чем 50 стран мира.
Фото: nso.ru
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