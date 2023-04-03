Число новосибирцев, пользующихся порталом Госуслуг, выросло более чем в два раза

Десять миллионов заявлений в год от граждан и двукратный рост пользователей за пять лет – в минцифре региона отметили рост востребованности портала Госуслуг. На конец 2022 года подтвержденную учетную запись, дающую возможность воспользоваться всеми услугами и сервисами, имеют более 1,89 млн новосибирцев, что составляет более 80% общей численности жителей области старше 14 лет. Количество заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг через портал госуслуг в 2022 году составило более 10 миллионов – по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос в 6,5 раз.

В 2021-2022 годах в Новосибирской области во исполнение Указа Президента РФ, в соответствии с национальной целью «Цифровая трансформация» обеспечен перевод 90 массовых социально значимых услуг в электронный формат, более чем по трети из них – возможно получение электронного результата. За 2021-2022 гг. перевод социально значимых услуг в электронный вид в Новосибирской области составил 100%, на 5% опередив план. Среди наиболее популярных услуг за год: более 600 тыс. человек записались к врачу в личном кабинете «Мое здоровье», 146 тыс. семей оформили ежемесячную денежную выплату на ребенка 3-7 лет, выдано 41,7 тыс. разрешений на охоту и 3,3 тыс. разрешений на строительство, оформлена 31 тыс. записей в детский сад. За счет скидок при оплате госпошлин на портале Госуслуг гражданами сэкономлено более 423 млн рублей.

По качеству услуг в электронном виде регион входит в десятку лучших в стране и находится на 6 месте. Для сравнения, в 2018-м году область была на 34-м месте, в 2016-м – на 61-м. В 2022 году посредством системы межведомственного электронного взаимодействия получены 50,68 млн документов, что в 3,3 раза больше, чем 5 лет назад. Если предположить, что на получение 1 справки офлайн заявителем тратится 1 час времени, то получится, что в 2022 году каждым заявителем в среднем сэкономлено более 43 часов.

«Сложившаяся экономическая ситуация стала мощным стимулом для развития цифровой отрасли, для стремительной разработки и внедрения востребованных и инновационных продуктов и решений. В Новосибирской области, как и во всей стране, в течение года создавались и совершенствовались электронные услуги и сервисы, направленные на максимальную пользу для государства и для жителей», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В рамках развития электронного взаимодействия государственных органов, граждан и организаций в регионе создано единое пространство электронного документооборота – эта система охватывает всю вертикаль органов власти в регионе. В рамках проекта ее тиражирования в период с 2018 по 2022 годы подключено порядка 2650 учреждений Новосибирской области, в том числе школы, детские сады, учреждения культуры, учреждения здравоохранения и социального обслуживания. Число пользователей системы с 2018 года выросло в почти 5 раз и составило 16,9 тыс. человек.

«Мы видим, как буквально за несколько лет в Новосибирской области кардинально преобразилось качество получения государственных услуг. Новосибирцы могут за считанные минуты оформить социальную выплату, заказать документы и выписки, уточнить статус своих заявлений, записаться к врачу, узнать интересующую информацию – и все это делается дистанционно, быстро и, что немаловажно, – безопасно. В результате граждане экономят огромное количество времени, которое они могут потратить на общение со своими близкими, на учёбу или на другие важные дела», – подчеркнул председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействия со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.