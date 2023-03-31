66% новосибирцев голосуют за сокращенную рабочую неделю

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. С понедельника по четверг для тех, кто трудится в режиме пятидневки, все останется по-прежнему — восемь часов в день. А вот в пятницу предлагается сократить рабочий «лимит» наполовину, оставив только четыре часа. Такую инициативу поддерживают 66% новосибирцев, против нее только 9%. Такие результаты показал опрос сервиса Superjob.

В целом по России инициативу депутатов поддерживает еще больше респондентов — 77%, но и противников больше, чем в Новосибирске, — 16%.

Три четверти опрошенных в Новосибирской области, уверяют, что возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты говорят, что за 36 часов будут успевать сделать столько же, сколько и за 40. 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 70 и 62% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, также чаще убеждены женщины: 83% против 68% среди мужчин.