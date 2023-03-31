В Новосибирской области состоялось первое заседание Молодежного правительства

30 марта прошло первое заседание членов Молодежного правительства Новосибирской области. На заседании избрали руководящий состав правительства. Председатель – Даниил Баранов, заместителем председателя стала Дарья Катаева, секретарь – Екатерина Саидова.

Участники заседания приняли внутренние документы, обсудили роль Молодёжного правительства в реализации молодежной политики на территории Новосибирской области. Также во время заседания определили вектор работы правительства, анонсировали новую концепцию, одним из главных тезисов которой будет «Молодежное портфолио».

«Каждое ведомство, которое входит в состав правительства, должно принять «Молодежное портфолио». Это перечень вопросов, требующих решения для подростков и молодых людей Новосибирской области, которые лежат в сфере деятельности ведомств и должны быть урегулированы в дальнейшей перспективе. В этой истории мы видим как раз большую роль Молодежного правительства как представительства молодых людей нашей области», — прокомментировал концепцию Михаил Бортников, заместитель начальника управления – начальник отдела молодёжной политики министерства образования Новосибирской области.