Как Новосибирская область развивает программы поддержки детского чтения?

В Новосибирской области продолжается развитие программ и проектов, направленных на поддержку детского и юношеского чтения. О том, что сегодня интересно юному читателю, и о том, какие проекты по развитию детского чтения будут реализованы в текущем году, в преддверии Международного дня детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, шла речь на пресс-конференции.

«Миссия региона, определяющая его приоритеты, заявлена в «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» – быть центром генерирования уникального человеческого капитала, максимальной реализации потенциала человека. Без литературы и чтения невозможно сформировать человеческий капитал, а делать это необходимо с самого детства. Поэтому мы на протяжении многих лет поступательно проводим курс по максимальному вовлечению жителей региона, особенно детей и молодёжи, в интеллектуально и нравственно обогащающий мир литературы и чтения, создаём инфраструктуру и поддерживаем соответствующие инициативы», – подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Так, сегодня Новосибирская область является одним из лидеров в стране по количеству созданных в рамках национального проекта «Культура» модельных библиотек. Сейчас в регионе работает 20 модельных библиотек, до конца текущего года их будет 29, 10 из которых – детские. Средства выделяются также на комплектование книжных фондов: в этом году на это направление выделено 28,6 млн. рублей, 18 из которых – из регионального бюджета. Модернизация позволяет значительно увелчивать интерес к обновлённым библиотекам: общая их посещаемость с момента начала реализации нацпроекта увеличилась в полтора раза.