Как Новосибирская область развивает программы поддержки детского чтения?

Одним из результатов последовательной работы по формированию читающего сообщества стало признание Новосибирской области в 2022 году самым читающим регионом страны.
В Новосибирской области продолжается развитие программ и проектов, направленных на поддержку детского и юношеского чтения. О том, что сегодня интересно юному читателю, и о том, какие проекты по развитию детского чтения будут реализованы в текущем году, в преддверии Международного дня детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, шла речь на пресс-конференции.
«Миссия региона, определяющая его приоритеты, заявлена в «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» – быть центром генерирования уникального человеческого капитала, максимальной реализации потенциала человека. Без литературы и чтения невозможно сформировать человеческий капитал, а делать это необходимо с самого детства. Поэтому мы на протяжении многих лет поступательно проводим курс по максимальному вовлечению жителей региона, особенно детей и молодёжи, в интеллектуально и нравственно обогащающий мир литературы и чтения, создаём инфраструктуру и поддерживаем соответствующие инициативы», – подчеркнул заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
Так, сегодня Новосибирская область является одним из лидеров в стране по количеству созданных в рамках национального проекта «Культура» модельных библиотек. Сейчас в регионе работает 20 модельных библиотек, до конца текущего года их будет 29, 10 из которых – детские. Средства выделяются также на комплектование книжных фондов: в этом году на это направление выделено 28,6 млн. рублей, 18 из которых – из регионального бюджета. Модернизация позволяет значительно увелчивать интерес к обновлённым библиотекам: общая их посещаемость с момента начала реализации нацпроекта увеличилась в полтора раза.
Кроме того, в Новосибирской области регулярно проводятся культурные события, направленные на поддержку детского чтения. Среди них – Международный фестиваль «Книжная Сибирь», в котором традиционно насыщенный «детский» блок. Кроме того, в этом году детское направление традиционно будет представлено в рамках всероссийской акции «Библионочь», площадок «Парков Пушкина», фестиваля «Белое пятно». «Продолжится и реализация программы внеклассного чтения «Классное» внеклассное» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – она предполагает не только разработку рекомендованного списка литературы, но и последующее обсуждение с ребятами. Летом маленьких жителей региона будет ждать полюбившийся интерактивный проект «Библиотека на траве», а также новый летний литературный фестиваль «Лето книгами согрето». Его задача – формирование краеведческих знаний по истории родного региона у детей и подростков через книги и информационные ресурсы», – отметила директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.
О том, какую литературу предпочитают современные дети и подростки, рассказала директор Новосибирской областной детской библиотеки имени А.М. Горького Ольга Костина: «Радует, что родители самых маленьких читателей по-прежнему приходят в библиотеку за книгами Маршака и Чуковского. Мы работаем и над тем, чтобы популяризировать современных местных писателей, устраиваем творческие встречи, на которые дети и подростки с удовольствием приходят, после чего книги наших талантливых земляков Веры Ильиной, Татьяны Русаковой и других тоже становятся популярными».
Детский писатель из Новосибирской области Татьяна Рабцева отметила, что в основе современных детских книг – всё те же ценности: «Принято думать, что дети сейчас мыслят по-другому. Но на самом деле, они такие же любопытные и активные, и их интересуют прежние добрые сюжеты, которые я и стараюсь отражать в своих произведениях».
Комментарии (0)