Новосибирцам запретили держать питомцев на лоджиях, в подвалах, на балконах и чердаках

Домашних животных в Новосибирской области запретили содержать в подъездах, лоджиях, подвалах и чердаках. Также утверждены нормы их содержания в квартирах и на земельных участках, требования перевозке и выгулу. Соответствующее постановление № 131-п утверждено правительством региона.

В соответствии с документом, в Новосибирской области не допускается содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирного дома (в том числе общежития), не являющихся частью квартиры (комнаты в общежитии), в помещениях общего пользования квартир, занятых несколькими семьями, на балконах, лоджиях и в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах, чердаках, на территориях общего пользования, а также на придомовых территориях многоквартирных домов (в том числе общежитий).

Допустимое количество домашних животных определяется в соответствии со следующими нормами: при содержании домашних животных в жилых помещениях частных домов, квартир, коммунальных квартир и комнатах общежитий на каждые 12 кв. м площади помещения – не более 1 крупной или средней собаки, или не более 2 мелких собак, или не более 3 кошек; при содержании домашних животных на земельных участках, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади земельного участка – не более 1 крупной или средней собаки или 3 мелких собак. В случае если в результате расчета допустимого количества собак (кошек) получен отрицательный результат, допускается содержать не более 1 собаки или 1 кошки.

Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать условия содержания домашних животных, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животных, удовлетворять потребности в необходимом корме, воде, сне, движении (выгуле), а также не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашних животных жилого помещения, помещения общего пользования в многоквартирных домах, а также мест, где осуществляется выгул домашних животных, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных в случае загрязнения указанных помещений и мест. В случаях загрязнения домашними животными мест общественного пользования владелец (сопровождающее лицо) домашнего животного обязан обеспечить уборку и удаление продуктов жизнедеятельности животного непосредственно после их образования, за исключением уборки и удаления продуктов жизнедеятельности животного, образованных от собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению.

Кроме того, при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования, ранее установленные федеральным и региональным законодательством, в том числе законом региона «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области».

C постановлением регионального правительства можно ознакомиться по ссылке.