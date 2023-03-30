Талантливые новосибирские студенты получили правительственные стипендии

Как подчеркнул замгубернатора, особенно важно поощрение талантливой молодежи в Год педагога и наставника, которым объявлен 2023 год. «Каждая торжественная церемония награждения вызывает чувство гордости за Новосибирскую область, потому что ярко демонстрирует, насколько много талантливых людей в самых разных сферах деятельности живет, учится и работает в нашем регионе, – отметил Сергей Нелюбов. – Правительством региона уделяется особое внимание созданию всех возможных условий детям и молодежи для максимально полной реализации их способностей, интеллектуального и личностного потенциала, развития талантов. Приятно видеть, что все вы – стипендиаты – уже достигли определенных, заметных успехов, и мы надеемся, что на достигнутом результате не остановитесь. Особые слова благодарности – вашим родителям и близким людям, наставникам и педагогам, научным руководителям за труд, мудрые советы, заботу».