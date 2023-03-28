Заксобрание Новосибирской области единогласно поддержало отчет Андрея Травникова о работе за 2022 год

Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами законодательного собрания Новосибирской области в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Лидеры фракций, а также все депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора.

Андрей Травников подчеркнул, что в прошлом году экономике Новосибирской области, как и всей страны, приходилось преодолевать влияние беспрецедентного санкционного давления. «Несмотря на это, мы справились с задачами развития по всем ключевым направлениям. Основные показатели социально-экономического развития Новосибирской области сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских.

В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей – целей специальной военной операции. В общей сложности, из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4,2 млрд рублей.