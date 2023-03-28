Заксобрание Новосибирской области единогласно поддержало отчет Андрея Травникова о работе за 2022 год

Губернатор заявил, что, несмотря на санкционное давление, «мы справились с задачами развития по всем ключевым направлениям» — показатели социально-экономического развития нашего региона оказались выше среднероссийских.
Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами законодательного собрания Новосибирской области в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Лидеры фракций, а также все депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора.
Андрей Травников подчеркнул, что в прошлом году экономике Новосибирской области, как и всей страны, приходилось преодолевать влияние беспрецедентного санкционного давления. «Несмотря на это, мы справились с задачами развития по всем ключевым направлениям. Основные показатели социально-экономического развития Новосибирской области сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских.
В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей – целей специальной военной операции. В общей сложности, из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4,2 млрд рублей.
Кратно бо́льшую помощь нашим военнослужащим, нашим подшефным территориям оказывали жители области. В том числе, в виде добровольных пожертвований – личных, от отдельных предприятий, организаций, общественных объединений. В этом деле участвовали и многие депутаты законодательного Собрания, депутаты представительных органов муниципалитетов. Для координации этой работы мы использовали возможности как региональных министерств, так и наших партнёров.
В 2023 году важнейшей для нас задачей является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Мы будем помогать восстанавливать нормальную мирную жизнь на территории новых регионов России. Будем окружать вниманием и заботой родных и близких наших бойцов. Ближайшие задачи уже ясны и взяты в работу. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта. Также правительство Новосибирской области окажет полное содействие в развёртывании и организации работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе президента России.
Это потребует от нас объединения усилий, консолидации и взаимной поддержки. В очередной раз обращаюсь к депутатам, ко всем политическим силам и организациям с предложением консолидироваться, объединить усилия, сплотиться. Это необходимо для достижения сегодняшней главной цели – Победы в специальной военной операции, но это пригодится и для дальнейшего устойчивого развития Новосибирской области. Я к таким взаимоотношениям, к работе во взаимодействии со всеми общественными и политическими силами готов», – подтвердил Андрей Травников.
Председатель законодательного собрания Андрей Шимкив отметил, что отчёт губернатора – это отчёт всех представителей власти, всех уровней. «Работа правительства признана успешной – голосование депутатов говорит само за себя. У нас бывают очень жаркие споры, особенно по бюджетоёмким объектам. Но во время проведения СВО другого итога, как единогласное голосование, в принципе быть не должно, и это – результат коллективной работы власти».
Глава фракции «Единой России» Валерий Ильенко отметил, что все вопросы были сняты ещё до сессии. «Не потому, что там всё хорошо, а потому, что на каждой фракции Вы принимаете участие, Ваши заместители, министры. От лица фракции хочу поблагодарить за продуктивную, конструктивную работу, которая шла в течение 2022 года и продолжается в 2023 году», – обратился Валерий Ильенко к губернатору.
Лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолий Кубанов заявил, что Андрей Травников не случайно пять лет назад одержал победу на выборах губернатора: «Это достойный отчёт, вопросов нет, ёмко, содержательно».
Фото: nso.ru
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