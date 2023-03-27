В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило состоялся ежегодный экосубботник

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в рамках совместных мероприятий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и региональной ассоциации «Зеленые Вузы» состоялся экологический субботник «Сохраняя природу – сохраняем будущее».

Целью мероприятия является не только помощь в уборке снега на территории любимого места горожан – зоопарка, но и привлечение внимания к ограниченности ресурсов планеты, призыв к бережному и ответственному отношению к тому, что дает природа.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Владимир Шрейдер в приветственном слове подчеркнул, что акция переросла в серьёзную традицию и разрослась на территории других регионов. Количество участников экосубботника растёт с каждым годом. И не смотря на погоду, уличную температуру, каждый год в зоопарк приезжают все больше сотрудников различных предприятий и студенты.