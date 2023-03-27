В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило состоялся ежегодный экосубботник

Его участники убирали клетки с птицами, вольеры хищников и копытных, зоны приматов и пингвинария, тропический и зимний павильоны.
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в рамках совместных мероприятий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и региональной ассоциации «Зеленые Вузы» состоялся экологический субботник «Сохраняя природу – сохраняем будущее».
Целью мероприятия является не только помощь в уборке снега на территории любимого места горожан – зоопарка, но и привлечение внимания к ограниченности ресурсов планеты, призыв к бережному и ответственному отношению к тому, что дает природа.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Владимир Шрейдер в приветственном слове подчеркнул, что акция переросла в серьёзную традицию и разрослась на территории других регионов. Количество участников экосубботника растёт с каждым годом. И не смотря на погоду, уличную температуру, каждый год в зоопарк приезжают все больше сотрудников различных предприятий и студенты.
В этом году акция собрала порядка 250 человек, из них около 80 - дети. В экосубботнике приняли участие волонтеры с членами своих семей социально ответственных компаний Национального совета по корпоративному волонтёрству, в том числе Сбербанка, Эл 6, РЖД, Сибирский Арбат, студенты зеленых вузов НГТУ, НГПУ, НГУЭиУ, СГУВТ, НГАСУ (Сибстрин), студентка из КНДР (учащаяся НГУ), детской железной дороги, активисты общественного совета федерального проекта «Зеленая экономика» и сотрудники регионального минприроды.
«Мы высаживаем деревья на месте пожаров, убираем берег местной реки Койниха, следим за родником, чтобы его не засоряли. Это наш небольшой вклад в доброе дело по сохранению природы. Акция в зоопарке нам очень близка. За эти шесть лет мы наблюдаем как ребятишки – эколята, уже выросли и стали взрослыми опытными волонтерами. Это мероприятие всеми любимое, потому что и место в городе одно из самых любимых», - отметили корпоративные волонтеры компании ЭЛ 6.
За три часа участники экологического субботника убрали клетки с птицами, вольеры хищников и копытных, зоны приматов и пингвинария, тропический и зимний павильоны, хозяйственные участки зоопарка.
«Мы впервые участвуем в акции. Буря положительных эмоций и впечатлений. Экологический клуб НГПУ «ЭкоСУП» благодарит за возможность помочь Новосибирскому зоопарку», - поделились впечатлением студенты педагогического университета.
Всего по итогам дня трудового десанта волонтеров с зоопарка вывезли 196 кубов снега.
Экологический субботник по благоустройству, очистке вольеров, уборке территории от снега и мусора берет свое начало с 2017 года в Год экологии. За время проведения в мероприятии приняли участие более 800 волонтеров.
Фото: министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
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