Новосибирцы стали в полтора раза чаще посещать модельные библиотеки

В Новосибирской области продолжается пятый год реализации национального проекта «Культура». Одним из важных направлений является создание модельных библиотек, которое дало импульс к развитию всей библиотечной сети региона. Количество созданных модельных библиотек уже превысило плановый показатель и составляет 20, до конца года будет открыто еще 9 таких многофункциональных культурных пространств. При этом в течение последних пяти лет общая посещаемость обновленных библиотек выросла в полтора раза.

«Модельная библиотека сегодня становится многофункциональным информационным и культурным пространством, позволяющим проводить мероприятия различного формата, с комфортом работать с литературой, учиться, общаться и проводить время с пользой. Модернизация позволяет обновить книжный фонд, отремонтировать здание, закупить современное мультимедийное и интерактивное оборудование и мебель. Главное – каждая библиотека становится ещё ближе к читателю, максимально учитывает его интересы и потребности», – подчеркивает исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.