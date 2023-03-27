Новосибирцы стали в полтора раза чаще посещать модельные библиотеки

До конца 2023 года в регионе планируют открыть еще девять таких многофункциональных культурных пространств.
В Новосибирской области продолжается пятый год реализации национального проекта «Культура». Одним из важных направлений является создание модельных библиотек, которое дало импульс к развитию всей библиотечной сети региона. Количество созданных модельных библиотек уже превысило плановый показатель и составляет 20, до конца года будет открыто еще 9 таких многофункциональных культурных пространств. При этом в течение последних пяти лет общая посещаемость обновленных библиотек выросла в полтора раза.
«Модельная библиотека сегодня становится многофункциональным информационным и культурным пространством, позволяющим проводить мероприятия различного формата, с комфортом работать с литературой, учиться, общаться и проводить время с пользой. Модернизация позволяет обновить книжный фонд, отремонтировать здание, закупить современное мультимедийное и интерактивное оборудование и мебель. Главное – каждая библиотека становится ещё ближе к читателю, максимально учитывает его интересы и потребности», – подчеркивает исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Сегодня наш регион – среди лидеров в стране по количеству модернизированных модельных библиотек. Кроме того, Новосибирская область входит в число немногих регионов, которые создают модельные библиотеки за счет регионального бюджета. В частности, по инициативе Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2023 году из областного бюджета выделены средства на создание трех модельных библиотек. Текущий год будет рекордным: 3 библиотеки обновятся за счет средств из регионального бюджета, 6 — из федерального, а общее количество обновленных пространств увеличится в полтора раза и к концу года составит 29.
«Библиотеки создаются вместе с библиотекарями, читателями и общественниками. Концепции модельных библиотек никем не навязываются, и поэтому становятся немаловажным эмоциональным фактором территориальной и персональной идентичности», – рассказывает руководитель регионального проектного офиса по созданию модельных библиотек, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.
Модернизированные библиотеки пользуются у жителей региона особой популярностью. В некоторых из них – например, в Кочковской детской модельной библиотеке – количество посетителей за это время удвоилось. Директор Кочковской детской модельной библиотеки Людмила Забуга отмечает: «Читатели регулярно принимают участие в конкурсах, проектах и интерактивных программах, организованных библиотекой».
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