Губернатор наградил новосибирских работников культуры накануне профессионального праздника

«Ваш труд дает удивительный эффект и производит воздействие на всех нас. Особая ценность вашего труда проявилась в 2022 году, переломном для нас», — подчеркнул Андрей Травников.
Глава региона в рамках торжественного мероприятия вручил выдающимся деятелям этой сферы благодарности Министра культуры Российской Федерации, почетные грамоты губернатора Новосибирской области, а также свидетельства о присвоении звания «Почетный работник культуры и искусства Новосибирской области». Мероприятие состоялось в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.
Андрей Травников поздравил всех тех, кто, сам обладая талантами, щедро радует слушателей, зрителей, поклонников, и, используя педагогическое чутьё, взращивает и создает новые таланты. «Поздравляю тех организаторов в отрасли, кто проводит большие и малые мероприятия, вовлекая в них десятки тысяч новосибирцев разных поколений и, таким образом, исполняя важнейшую миссию. Ваш труд дает удивительный эффект и производит воздействие на всех нас. Особая ценность вашего труда проявилась в 2022 году, переломном для нас. Это был год очищения, самоосознания, обретения окончательной уверенности в себе. Мы преодолевали различные недружественные действия со стороны некоторых организаций и государств, когда такое мерзкое явление, как русофобия, было в первую очередь направлено именно против русской культуры. Но у наших противников ничего не получилось – русская культура пробила все препятствия, достучалась до здравых умов жителей европейских стран и продолжает это делать.
Второй важный показатель – это хорошо ощутимая тяга со стороны россиян к своей культуре, истории, высокий патриотический запрос общества. Ещё больший эффект этому придали мероприятия, проведённые в рамках Года культурного наследия. Несмотря на внешнее воздействие, родная основа нашей культуры в нас остаётся, и именно вы сохраняли, укрепляли и передавали эту основу. Сегодня у нас нет ни одного потерянного поколения – есть отдельные потерянные люди, «испуганные патриоты». Но потерянных поколений нет – есть поколение победителей, поколение тех ребят, кто сегодня с оружием в руках отстаивает интересы нашей страны, и то самое юное поколение, которое сегодня пишет письма бойцам, читает стихи, исполняет песни для того, чтобы их поддержать. Эта связь поколений, их неразрывность – самый главный результат нашей работы, наряду с исполнением мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, укреплением материальной базы, лидерскими позициями по реализации проекта «Пушкинская карта» и введением для аспирантов аналогичного регионального проекта» – отметил губернатор.
Фото: nso.ru
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