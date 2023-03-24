Губернатор наградил новосибирских работников культуры накануне профессионального праздника

Второй важный показатель – это хорошо ощутимая тяга со стороны россиян к своей культуре, истории, высокий патриотический запрос общества. Ещё больший эффект этому придали мероприятия, проведённые в рамках Года культурного наследия. Несмотря на внешнее воздействие, родная основа нашей культуры в нас остаётся, и именно вы сохраняли, укрепляли и передавали эту основу. Сегодня у нас нет ни одного потерянного поколения – есть отдельные потерянные люди, «испуганные патриоты». Но потерянных поколений нет – есть поколение победителей, поколение тех ребят, кто сегодня с оружием в руках отстаивает интересы нашей страны, и то самое юное поколение, которое сегодня пишет письма бойцам, читает стихи, исполняет песни для того, чтобы их поддержать. Эта связь поколений, их неразрывность – самый главный результат нашей работы, наряду с исполнением мероприятий в рамках национальных и региональных проектов, укреплением материальной базы, лидерскими позициями по реализации проекта «Пушкинская карта» и введением для аспирантов аналогичного регионального проекта» – отметил губернатор.

Фото: nso.ru