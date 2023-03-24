Более двух тысяч студентов примут участие в фестивале Российская студенческая весна в Новосибирской области

В Новосибирской области пройдет XXVIII региональный фестиваль «Российская студенческая весна». В масштабном мероприятии примут участие обучающиеся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области в возрасте от 16 до 27 лет.

Творческая молодёжь с 31 марта по 19 апреля проявит себя в направлениях: «Концертные программы», «Танцевальное», «Театральное», «Медиа», «Видео», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Мода», «АРТ» и «Вокальное».

В этом году на участие в фестивале было получено 797 заявок: Оригинальный жанр - 47 заявок, Инструментальное - 70 заявок, Театральное - 152 заявок, Вокальное - 197 заявок, Танцевальное - 138 заявок, Мода - 19 заявок, Медиа - 91 заявка, Видео - 49 заявок и Арт - 34 заявки. Оргкомитет регионального фестиваля «Российская студенческая весна» в Новосибирской области в этом году получил заявки от 57 образовательных организаций.

«Итоги заявочной кампании в этом году превзошли все наши ожидания, – отмечает куратор регионального фестиваля «Российская студенческая весна» в Новосибирской области София Сапарова. – Очень радует не только то, что фестиваль растет, но и то, в каких масштабах происходит этот рост. У студентов есть желание себя реализовать, заявить о себе как на региональном фестивале, так и за его пределами, а мы им в этом помогаем. Команда организаторов уже готова к новому, еще более масштабному фестивалю».

Завершением фестиваля станет гала-концерт, который состоится 30 апреля. На нём будут представлены лучшие творческие номера, объявлены победители и призёры регионального этапа.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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