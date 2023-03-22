В торговых центрах Новосибирска начнут работать социальные патрули для подростков

С апреля этого года в торговых центрах Новосибирска появятся социальные патрули для подростков. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Госпожа Болтенко приняла участие в проходившем в прокуратуре региона совещании, где рассматривался вопрос по пребыванию детей в торговых центрах, где они проводят слишком много время.

«В апреле запланировано начало работы социального патруля как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях», – отметила детский омбудсмен Новосибирской области.