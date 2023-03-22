В 2023 году более пяти тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Новосибирской области

Порядка тысячи школьников Новосибирской области примут участие в заездах в период весенних каникул. Для детей работают семь круглогодичных оздоровительных учреждений.

Как отметила в ходе пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, организация отдыха и оздоровления детей в регионе не ограничивается только летним периодом времени, круглогодичные лагеря осуществляют прием детей в течение всего календарного года. Так, с начала текущего года в загородных лагерях уже отдохнули более пяти тысяч ребят. Бесплатно путевки в течение всего календарного года могут получить дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети-участники областных профильных смен.



«В летний период текущего года планируется открыть 1018 организаций, в том числе 957 лагерей с дневным пребыванием и 61 загородную организацию, из них 55 стационарных лагерей и 6 детских палаточных лагерей. Организованными формами отдыха и оздоровления детей планируется охватить более 120 тысяч детей, что на 3 тысячи больше прошлого года», – добавила Ольга Потапова, говоря о предстоящей летней оздоровительной кампании.



Особое внимание при организации летней занятости будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим на различных видах учета, а также детям из семей участников специальной военной операции.



Для получения путевки в детский лагерь родителям необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Работает телефон горячей линии – 8-800-2500-201.