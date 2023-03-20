Губернатор Новосибирской области рассмотрел обращения жителей на личном приеме

Здание Ивановской школы в Баганском районе уже с трудом вмещает всех учеников – сегодня тут учится почти 150 детей, по прогнозам в следующем учебном году будет почти 200 школьников. К тому же в здании, где сейчас проходят занятия, нет актового зала, нужного для внеклассной деятельности учащихся, кабинета информации, кабинетов для специалистов.

Принципиальное решение о строительстве школы в селе принято. На площадку завезены стройматериалы, рабочих рук, техники – достаточно, подрядчик – надёжный, который уже неоднократно подтверждал умение соблюдать установленные сроки при строительстве важных социальных объектов в районах области, доложил Губернатору министр строительства региона Алексей Колмаков. Новое здание будет построено в рамках нацпроекта «Образование» до конца 2023 года. «Необходимо продолжать контролировать проведение всех работ, чтобы долгожданная школа уже в этом году заработала», — подчеркнул Губернатор.

В деревне Воробьёво Колыванского района в следующем году принимать пациентов будет новый фельдшерско-акушерский пункт. С просьбой о строительстве ФАПа в начале этого года к Губернатору во время прямой линии на ОТС обратилась жительница района. По информации региональных минздрава и минстроя, деревня Воробьёво включена в перечень населенных пунктов приоритетно нуждающихся в строительстве ФАПов, земельный участок уже выделен. Срок завершения строительно-монтажных работ по контракту — конец августа следующего года. Но, как уточнил министр строительства: при проведении работ будут предприняты необходимые усилия, которые позволят сдать объект раньше.