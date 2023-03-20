Губернатор Новосибирской области рассмотрел обращения жителей на личном приеме

Глава региона ответил на вопросы новосибирцев в режиме видеоконференцсвязи.
Здание Ивановской школы в Баганском районе уже с трудом вмещает всех учеников – сегодня тут учится почти 150 детей, по прогнозам в следующем учебном году будет почти 200 школьников. К тому же в здании, где сейчас проходят занятия, нет актового зала, нужного для внеклассной деятельности учащихся, кабинета информации, кабинетов для специалистов.
Принципиальное решение о строительстве школы в селе принято. На площадку завезены стройматериалы, рабочих рук, техники – достаточно, подрядчик – надёжный, который уже неоднократно подтверждал умение соблюдать установленные сроки при строительстве важных социальных объектов в районах области, доложил Губернатору министр строительства региона Алексей Колмаков. Новое здание будет построено в рамках нацпроекта «Образование» до конца 2023 года. «Необходимо продолжать контролировать проведение всех работ, чтобы долгожданная школа уже в этом году заработала», — подчеркнул Губернатор.
В деревне Воробьёво Колыванского района в следующем году принимать пациентов будет новый фельдшерско-акушерский пункт. С просьбой о строительстве ФАПа в начале этого года к Губернатору во время прямой линии на ОТС обратилась жительница района. По информации региональных минздрава и минстроя, деревня Воробьёво включена в перечень населенных пунктов приоритетно нуждающихся в строительстве ФАПов, земельный участок уже выделен. Срок завершения строительно-монтажных работ по контракту — конец августа следующего года. Но, как уточнил министр строительства: при проведении работ будут предприняты необходимые усилия, которые позволят сдать объект раньше.
Жители посёлка Маслянино обратились к главе региона с просьбой помочь решить вопрос с капитальным ремонтом Дома культуры. Сегодня в 31 самодеятельном коллективе клуба занимается более 550 человек, которые проводят праздники для жителей посёлка, концерты, привлекая всё больше зрителей.
В здании уже проводился ремонт, но частично. Так в 2018-м году проведён капитальный ремонт зрительного зала. В период 2019-2020 годов проведён ремонт холла и лестничных маршей. А в рамках проекта «Культура малой Родины» приобретено новое световое, звуковое оборудование, одежда сцены, частично заменена механика сцены.
В настоящее время необходим капитальный ремонт инженерных коммуникаций и косметический ремонт здания Дома культуры (оштукатуривание стен и потолка, выравнивание стен другими материалами, замена полового покрытия, покраска стен, оконных откосов, металлических конструкций). Работы должны быть завершены до 30 октября текущего года.
«Это продолжение большой работы по капитальному ремонту Маслянинского дома культуры. Все, что касается строек и ремонта в Маслянинском районе делают качественно и вовремя, уверен, что названный срок также будет выдержан», — отметил губернатор.
Осенью будет решен ещё один вопрос – с которым обратились жители Убинского района из села Борисоглебка. Им необходима базовая станция сотовой связи. Социально-значимые объекты села — ФАП, школа — подключены к интернету. Во всех школьных кабинетах есть точки доступа Wi-Fi, к домохозяйствам проведены распределительные волоконно-оптические линии связи, но устойчивой сотовой, голосовой связи в селе нет. Ситуация будет исправлена к середине осени текущего года, на строительство базовой станции сотовой связи в Борисоглебке выделено 4,5 млн рублей из областного бюджета.
Фото: nso.ru
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