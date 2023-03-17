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С июня этого года изменится порядок получения выплат из средств маткапитала

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В Социальном фонде России сообщили, что семьи будут получать средства 5-го числа каждого месяца.

pixabay.com

На сегодняшний день семьи получают выплату из средств маткапитала за текущий месяц. В марте жители Новосибирской области получили выплату за март 13 марта, в апреле перечисление будет произведено за апрель 14 числа.

С июня порядок поменяется, пишет VN.ru. Единым днем перечисления ежемесячной выплаты будет 5 число. Выплаты будут поступать за предыдущий месяц. По новому порядку деньги за май поступят на счет в банке 5 июня, сообщили в пресс-службе СФР по региону.

«Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца», – отметили специалисты Социального фонда России.

Родителям не стоит беспокоиться о том, чтобы своевременно получить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Переход будет выполнен автоматически. А для удобства получателям будет произведена рассылка от СФР с информацией о новых датах.

В то же время семьи, которые пользуются услугами Почты России, получат пособие в соответствии с утвержденным графиком.

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