Какие мартовские вакансии стали самыми прибыльными в Новосибирске?

Аналитики сервиса SuperJob сообщают, что, по вакансиям марта-2023, водители-дальнобойщики могут устроиться на работу с з/п от 160 до 180 тысяч рублей.

Серебро рейтинга – с зарплатой от 100 до 120 тысяч – достается вакансии менеджера по продажам в транспортно-логистической компании. На третьем месте – позиция директора магазина, которому готовы платить от 80,5 до 85,5 тысячи рублей.

В мартовском топе вакансий также названы водитель-экспедитор с зарплатой в 80-130 тысяч рублей и инженер-электроник, оплата его труда начинается от 80 тысяч.