18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Какие мартовские вакансии стали самыми прибыльными в Новосибирске?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Безусловными фаворитами рейтинга названы водители-дальнобойщики с зарплатой от 160 до 180 тысяч рублей

pexels.com

Аналитики сервиса SuperJob сообщают, что, по вакансиям марта-2023, водители-дальнобойщики могут устроиться на работу с з/п от 160 до 180 тысяч рублей.

Серебро рейтинга – с зарплатой от 100 до 120 тысяч – достается вакансии менеджера по продажам в транспортно-логистической компании. На третьем месте – позиция директора магазина, которому готовы платить от 80,5 до 85,5 тысячи рублей.

В мартовском топе вакансий также названы водитель-экспедитор с зарплатой в 80-130 тысяч рублей и инженер-электроник, оплата его труда начинается от 80 тысяч.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: