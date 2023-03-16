На фоне гололеда в Новосибирской области взлетел спрос на дворников

В первый весенний месяц в Новосибирской области спрос на дворников вырос в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

Главной причиной роста вакансий эксперты называют мартовский гололед, при этом дворники в регионе – в дефиците. На одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата.

В первой половине марта количество вакансий для дворников выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Чаще всего такие вакансии открывают медучреждения и аптеки (13%), розничные сети, магазины и заведения общественного питания (по 7%).

Как правило, работодатели предлагают соискателю трудоустройство на полный рабочий день, однако есть предложения и для подработки. В большинстве объявлений опыт работы будущему сотруднику не требуется. Среднюю зарплату дворникам и уборщикам в регионе предлагают около 25 тысяч рублей, в то время как вообще средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам февраля составила 56,2 тысяч рублей.