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Новосибирские санатории начали принимать участников спецоперации по реабилитационному сертификату

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Для каждого бойца разрабатывается индивидуальная программа оздоровительных мероприятий.

pixabay.com

Новосибирская область одна из первых внедрила пилотный проект по оказанию комплексной реабилитации участникам специальной военной операции, получившим ранение, травму или контузию. Губернаторский проект стартовал 1 марта текущего года.

Вопросы предоставления реабилитационного сертификата, предоставления социальных услуг и другие были рассмотрены 16 марта на заседании межведомственной комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации участников СВО. Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Напомним, губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение» дает возможность пострадавшим участникам СВО получить целый ряд услуг: содействие в трудоустройстве, переобучение новой специальности или повышение имеющейся квалификации, посещение музеев, театров, спортивных мероприятий, получение абонементов в тренажерные залы, бассейны.

Пройти оздоровительный курс также можно по сертификату. Среди участников губернаторского проекта – санатории «Парус-Резорт», «Рассвет», «Краснозерский» и реабилитационный центр «Ортос». Сегодня, 16 марта, состоялся заезд первого участника проекта в один из санаториев Новосибирской области. Для каждого бойца разрабатывается индивидуальная программа оздоровительных мероприятий.

Также по сертификату можно получить в прокат на безвозмездной основе технические средства реабилитации: коляски, ходунки, костыли, трости и др. Широкий ассортимент представлен в пунктах проката, которые работают на базе социальных учреждений в каждом муниципалитете.

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