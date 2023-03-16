Какую позицию занял Андрей Травников в общероссийском рейтинге губернаторов?

Глава Новосибирской области Андрей Травников занял седьмую строчку в рейтинге российских губернаторов за февраль 2023 года. По Сибирскому федеральному округу за ним — первое место в медиарейтинге. Второе место по СФО занял губернатор Омской области Александр Бурков и третье - глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Занять высокую позицию в рейтинге Андрею Травникову удалось благодаря его обширной деятельности: глава региона принял участие в церемонии открытия аэропортов в Новосибирске и Новом Уренгое, провел традиционное оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. Во время посещения пункта комплексного приема пострадавших после взрыва газа в жилом доме на улице Линейной Андрей Травников сообщил, что жильцы уже начали получать денежные выплаты, кроме того, губернатор проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ.