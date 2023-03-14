Вечером 25 марта новосибирцы смогут поучаствовать в экологической акции «Час Земли»

Самая массовая экологическая акция «Час Земли» на планете пройдёт в России в 15-й раз. Традиционно в этот час миллионы людей символически выключают свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

Ежегодная экологическая акция впервые прошла в России в 2009 году. Сейчас уже 46% россиян знают об акции, из них больше половины - 53% - в ней участвуют. Этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание её сохранить. Символической кульминацией акции является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени.