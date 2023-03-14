Новосибирская область расширяет направления для поддержки участников спецоперации

Такие программы могут включать медицинское и социальное обслуживание, посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, встречи со школьниками и молодёжью, общественными объединениями.

«Мы вошли в пилотный проект партии «Единая Россия» сопровождения бойцов не только в том случае, когда они оставляют воинскую службу по ранению или завершению контракта, но и тех ребят, которые приезжают сюда в краткосрочный отпуск. Просьба – подключиться к этой работе и постараться найти те формы заботы и виды услуг, которые необходимы этим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи», — поставил задачу губернатор Андрей Травников.

К новой программе подключились также Сахалинская и Костромская области, Красноярский край. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу для всех участников СВО.

В Новосибирской области действуют и другие инструменты поддержки бойцов СВО и их семей. Так 1 марта был запущен губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». С его помощью бойцы, получившие ранения или травмы, могут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Региональное министерство цифрового развития и связи обеспечило онлайн-взаимодействие всех ведомств, участвующих в проекте, через государственные информационные системы и реализовало возможность дистанционной подачи заявки на предоставление услуги на сайте МФЦ.

Одно из направлений действия сертификата – социально-медицинская реабилитация. Она предполагает бесплатное предоставление комплекса мероприятий социального, психологического и медицинского характера на базе реабилитационного центра или оздоровительной организации в условиях 14-дневного стационара. По информации областного министерства труда и соцразвития, заключены договоры-контракты с санаториями «Парус-резорт», «Ортос», «Рассвет», Санаторием «Краснозерский». Перечень учреждений будет увеличиваться.

У участников СВО оказались очень востребованными и физкультурно-оздоровительные услуги, которые также предусмотрены реабилитационным сертификатом. Среди них, в частности, предоставление абонементов в бассейн, тренажерный зал, на каток, прокат спортивного инвентаря, организация групповых занятий в физкультурно-оздоровительных группах, а также шахматы, настольный теннис, фехтование, конный спорт и многие другие направления. Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте министерства труда и соцразвития региона.

Добавим, что в регионе проведена социальная паспортизация семей участников спецоперации, организована работа по определению потребностей конкретных семей, за каждой из них закреплен куратор.